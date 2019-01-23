Горшки и неживые сады: что могут напечатать 3D-принтером на Луне

Изучая концепты будущей лунной базы, в Европейском космическом агентстве провели конкурс о том, что нужно напечатать на 3D-принтерах на спутнике Земли, "чтобы чувствовать себя как дома". В ESA выбрали два проекта-победителя - обе идеи связаны с природой.

"Конкурс - очень хорошая инициатива, чтобы получить представление о человеческих факторах, которые связаны с будущим лунным поселением. Эти идеи дают нам представление о том, что живущие на Луне люди хотели бы видеть в своем повседневном окружении, чтобы уменьшить чувство изолированности", - сказала Адвенит Макая, куратор исследования лунной 3D-печати.

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В категории до 18 лет победила идея испанской студентки Джудит де Сантьяго: она считает, что домашние растения на базе нужно высаживать в горшки-додекаэдры - это, по ее мнению, "символ далекой Земли".

Во взрослой категории выиграла Хелен Шелл из Британии, которая предложила создать на базе из переработанных цветных пластиков "волшебный Лунный сад".

Как и настоящие цветы и растения, их 3D-печатные эквиваленты будут "расти", пахнуть и выполнять функцию очистки воздуха от углекислого газа.

В конкурсе приняли участие более ста заявок от взрослых и детей со всего мира.

Среди проектов был ламповый абажур для создания цветов, похожих на земные, песочные часы с реголитом, стеклянная модель Земли с реалистичным ночным освещением, статуи и игровые доски.