Женщина играла на скрипке во время операции на мозге - видео

Во время операции по удалению опухоли из мозга в больнице Королевского колледжа в Лондоне женщина-музыкант играла на скрипке. Об этом пишет The Guardian.

Врачи попросили 53-летнюю Дагмар Тернер играть на инструменте, чтобы убедиться, что части мозга, которые контролируют мелкую моторику и координацию, не были повреждены во время операции.

У Тернер в 2013 году диагностировали опухоль головного мозга после перенесенного припадка во время исполнения симфонии.

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