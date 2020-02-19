Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Женщина играла по настоянию врачей - чтобы контролировать моторику

Во время операции по удалению опухоли из мозга в больнице Королевского колледжа в Лондоне женщина-музыкант играла на скрипке. Об этом пишет The Guardian.

Врачи попросили 53-летнюю Дагмар Тернер играть на инструменте, чтобы убедиться, что части мозга, которые контролируют мелкую моторику и координацию, не были повреждены во время операции.

У Тернер в 2013 году диагностировали опухоль головного мозга после перенесенного припадка во время исполнения симфонии.

Читайте также: Ученые объяснили, как физические нагрузки влияют на работу мозга

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: мозг, лондон, операция, скрипка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Австралии испытали первый самолет на солнечных батареях: видео
В Австралии испытали первый самолет на солнечных батареях: видео
Женщина играла на скрипке во время операции на мозге - видео
Женщина играла на скрипке во время операции на мозге - видео
В Днепре КОРД "взял" ОПГ: подозревают в похищении предпринимателя
В Днепре КОРД "взял" ОПГ: подозревают в похищении предпринимателя
ТЭК Штрафы за злоупотребления на рынке электроэнергии вырастут
Кабмин распределил 4 млрд грн господдержки аграриям
Экономика Кабмин распределил 4 млрд грн господдержки аграриям
Нефть дорожает на фоне введения санкций США против Роснефти
ТЭК Нефть дорожает на фоне введения санкций США против Роснефти
Популярное
фото/видео
Женщина играла на скрипке во время операции на мозге - видео
Женщина играла на скрипке во время операции на мозге - видео
В Днепре КОРД "взял" ОПГ: подозревают в похищении предпринимателя
В Днепре КОРД "взял" ОПГ: подозревают в похищении предпринимателя 13:35
Футбол. Клуб украинца сыграет в 1/8 ЛЧ: где и когда смотреть матч
Футбол. Клуб украинца сыграет в 1/8 ЛЧ: где и когда смотреть матч 11:50
Новый сериал НВО: что было, если бы в США победил фашизм - видео
Новый сериал НВО: что было, если бы в США победил фашизм - видео 09:18
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 