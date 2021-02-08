Сегодня, 8 февраля, в Индии спасатели продолжают поиски более 200 человек, пропавших без вести в Гималаях, после того как вчера часть ледника откололась, и вниз по горной долине сошел поток воды, камней и пыли. Об этом сообщает Reuters.

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Трагедия произошла вблизи Нанда-Деви, второго по высоте пика Индии. Поток снес небольшую гидроэлектростанцию ​​в Ришиганге и повредил более крупную гидроэлектростанцию ​​ниже по реке Дхаулиганга, которую строит индийская госкомания NTPC.

По словам официальных лиц, на склонах горы было обнаружено 18 тел. На данный момент около 203 человек пропали без вести, но это число меняется по мере того, как из отдаленных районов поступает все больше информации о людях, попавших в зону бедствия.

Спасатели пытаются проникнуть в 2,5-километровый туннель, который прокладывали рабочие – предположительно, там в ловушке оказались около 30 человек.

Правоохранители начали расследовать причины произошедшего. Привлечены ученые. Экологи считают, что строительство ГЭС велось с нарушениями, в частности, это касается взрывотехнических работ.

7 февраля, в индийском штате Уттаракханд с гор сошел ледник: отколовшаяся часть ледяного массива Нанда Деви скатилась вниз по горным гималайским рекам, вызвав наводнение в близлежащих районах Чамоли. Есть видео произошедшего.

Наталия Медведева

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