Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

К власти в Казахстане должно прийти новое поколение, подчеркнул Нурсултан Назарбаев

Реклама
Реклама

Нурсултан Назарбаев отметил, что решение уйти с поста президента Казахстана далось ему непросто. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Он сказал, что задачей руководства Казахстана после краха СССР стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы и модернизация всех институтов общества.

Реклама

"Вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования", - подчеркнул он.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - отметил Назарбаев.

Согласно указу, который подписал Назарбаев, он прекращает исполнение полномочий президента 20 марта.

Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. В своем обращении теперь уже бывший президент уточнил, что Токаев будет исполнять его обязанности до новых президентских выборов. Они запланированы на апрель 2020 года.

Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Нурсултан Назарбаев, казахстан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео
Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста
Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста
Продовольствие Штраф липецкой фабрике Roshen в $5,6 млн законный - суд
Комитет Европарламента утвердил газовую директиву
Комитет Европарламента утвердил газовую директиву
Миллиарды в экономику. ТОП-10 иностранных инвестиций в Украину
Мнение Миллиарды в экономику. ТОП-10 иностранных инвестиций в Украину
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео
В Донбассе на блокпосту задержали боевика: видео 17:10
Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста
Премьер Новой Зеландии поклялась не произносить имя террориста 15:47
Рождение двойни и тройни. Выплаты будут на каждого ребенка: видео
Рождение двойни и тройни. Выплаты будут на каждого ребенка: видео 14:26
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 