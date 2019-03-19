Как Назарбаев объявил об уходе: видео обращения

Нурсултан Назарбаев отметил, что решение уйти с поста президента Казахстана далось ему непросто. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Он сказал, что задачей руководства Казахстана после краха СССР стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы и модернизация всех институтов общества.

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"Вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования", - подчеркнул он.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - отметил Назарбаев.

Согласно указу, который подписал Назарбаев, он прекращает исполнение полномочий президента 20 марта.

Временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев. В своем обращении теперь уже бывший президент уточнил, что Токаев будет исполнять его обязанности до новых президентских выборов. Они запланированы на апрель 2020 года.

Сам Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана.