Канадец кормит енотов сосисками и печеньем уже 17 лет – по просьбе покойной жены: видео

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У мужчины есть канал на YouTube, где он делится видео, его посмотрели миллионы пользователей

Канадец Джеймс Блэквуд из провинции Новая Шотландия уже 17 лет каждую ночь кормит енотов у себя дома, выполняя просьбу своей покойной жены. Об этом сообщает Bored Panda.

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У мужчины есть канал на YouTube, где он делится видео, недавно одно из его видео стало вирусным.

"Это был проект моей жены, она умерла в 2003 году от рака и умоляла меня на смертном одре позаботиться о ее енотах, кошках и ее матери", – говорится в описании одного из видео Джеймса.

"Как только ведро становится пустым, Джеймс входит внутрь и через несколько мгновений возвращается с другим ведром, полным хот-догов. После этого он приносит енотам ведро с печеньем в шоколаде. Наконец, Джеймс приносит им ведро собачьего корма", – отмечается в сообщении.

На видео он кормит енотов еще и бутербродами с арахисовым маслом.

Блэквуд начал ухаживать за енотами вместе со своей женой 25 лет назад.

  • 2 ноября сообщалось, что в одной из школ Техаса, США, одна перемена выдалась очень насыщенной – по коридорам носился енот, а за ним бегали, пытаясь поймать животное, восемь учителей и офицер службы по контролю за животными
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Теги: еноты, видео, жена, канадец, печенье, сосиски
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