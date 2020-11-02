Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

Животное смогло выбраться из школы только когда сам нашел открытую дверь

В одной из школ Техаса, США, одна перемена выдалась очень насыщенной – по коридорам носился енот, а за ним бегали, пытаясь поймать животное, восемь учителей и офицер службы по контролю за животными. Видео очень быстро стало вирусным и распространилось по сети.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам директора школы, животное было очень напугано и бегало по коридорам, а потом просто упало под ноги одной из учительниц, когда та выходила из класса. "Непонятно, кто был больше напуган – енот или учительница", – отметил директор.

Педагоги позвонили в службу по контролю за дикими животными и затем вместе с одним из ее сотрудников попытались загнать енота в глухой угол, но погоня закончилась только тогда, когда животное само нашло открытые двери и выскочило в них.

Читайте также: Енот-альпинист 12 часов лез на небоскреб, иногда спал – фото

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, видео, школа, техас, енот, коридор
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Непонятно, кто был больше напуган. В США учителя ловили забежавшего в школу енота: видео
Непонятно, кто был больше напуган. В США учителя ловили забежавшего в школу енота: видео
На грани природы и искусства. В Саудовской Аравии в скалах строят отель: фото, видео
На грани природы и искусства. В Саудовской Аравии в скалах строят отель: фото, видео
Мачу-Пикчу снова открыли для туристов и провели ритуал благодарности богам: видео танцев
Мачу-Пикчу снова открыли для туристов и провели ритуал благодарности богам: видео танцев
Идеи и Кейсы Четыре финансовые ошибки бизнеса, которых можно избежать
Шестой спиртзавод Укрспирта продан по цене в 2,7 раза выше номинала
Экономика Шестой спиртзавод Укрспирта продан по цене в 2,7 раза выше номинала
Приватизации Энергоатома не будет. Что решили Минэнерго и премьер Шмыгаль
ТЭК Приватизации Энергоатома не будет. Что решили Минэнерго и премьер Шмыгаль
Популярное
фото/видео
Непонятно, кто был больше напуган. В США учителя ловили забежавшего в школу енота: видео
Непонятно, кто был больше напуган. В США учителя ловили забежавшего в школу енота: видео
На грани природы и искусства. В Саудовской Аравии в скалах строят отель: фото, видео
На грани природы и искусства. В Саудовской Аравии в скалах строят отель: фото, видео 14:04
Магазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фото
Магазины в США готовятся к массовым беспорядкам из-за выборов – фото 13:56
Мачу-Пикчу снова открыли для туристов и провели ритуал благодарности богам: видео танцев
Мачу-Пикчу снова открыли для туристов и провели ритуал благодарности богам: видео танцев 12:42
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 