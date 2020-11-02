Непонятно, кто был больше напуган. В США учителя ловили забежавшего в школу енота: видео

В одной из школ Техаса, США, одна перемена выдалась очень насыщенной – по коридорам носился енот, а за ним бегали, пытаясь поймать животное, восемь учителей и офицер службы по контролю за животными. Видео очень быстро стало вирусным и распространилось по сети.

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По словам директора школы, животное было очень напугано и бегало по коридорам, а потом просто упало под ноги одной из учительниц, когда та выходила из класса. "Непонятно, кто был больше напуган – енот или учительница", – отметил директор.

Педагоги позвонили в службу по контролю за дикими животными и затем вместе с одним из ее сотрудников попытались загнать енота в глухой угол, но погоня закончилась только тогда, когда животное само нашло открытые двери и выскочило в них.

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