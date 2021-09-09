UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киану Ривз с резиновым утенком на голове. Вышел первый трейлер четвертой "Матрицы": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 17:30
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
День независимости Украины. Военный парад на Крещатике — видео
День независимости Украины. Военный парад на Крещатике — видео

Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер нового фильма "Матрица: Воскрешение".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трейлер изобилует впечатляющими спецэффектами, Нео в исполнении Киану Ривза – длинноволосый и бородатый, Тринити (Кэрри-Энн Мосс) не очень изменилась.

Режиссер картины – Лана Вачовски.

По сюжету, забывший все произошедшее в первых частях франшизы Нео встречает Тринити и осознает, что что-то не так. Он получает возможность съесть красную таблетку и окружающий мир открывается ему как симуляция.

  • Серия фильмов "Матрица" включает три фильма, первый из которых был выпущен в 1999 году.
  • Выход четвертой части фильма "Матрица: Воскрешение" запланирован на декабрь.
  • Ранее Warner Bros. показала тизер новой "Матрицы": чтобы его увидеть нужно зайти на сайт WhatIsTheMatrix.com и выбрать красную или синюю таблетку. 
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кино трейлер Матрица
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 