Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер нового фильма "Матрица: Воскрешение".
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Трейлер изобилует впечатляющими спецэффектами, Нео в исполнении Киану Ривза – длинноволосый и бородатый, Тринити (Кэрри-Энн Мосс) не очень изменилась.
Режиссер картины – Лана Вачовски.
По сюжету, забывший все произошедшее в первых частях франшизы Нео встречает Тринити и осознает, что что-то не так. Он получает возможность съесть красную таблетку и окружающий мир открывается ему как симуляция.
- Серия фильмов "Матрица" включает три фильма, первый из которых был выпущен в 1999 году.
- Выход четвертой части фильма "Матрица: Воскрешение" запланирован на декабрь.
- Ранее Warner Bros. показала тизер новой "Матрицы": чтобы его увидеть нужно зайти на сайт WhatIsTheMatrix.com и выбрать красную или синюю таблетку.
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