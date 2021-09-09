Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер нового фильма "Матрица: Воскрешение".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Трейлер изобилует впечатляющими спецэффектами, Нео в исполнении Киану Ривза – длинноволосый и бородатый, Тринити (Кэрри-Энн Мосс) не очень изменилась.

Режиссер картины – Лана Вачовски.

По сюжету, забывший все произошедшее в первых частях франшизы Нео встречает Тринити и осознает, что что-то не так. Он получает возможность съесть красную таблетку и окружающий мир открывается ему как симуляция.

Серия фильмов "Матрица" включает три фильма, первый из которых был выпущен в 1999 году.

Выход четвертой части фильма "Матрица: Воскрешение" запланирован на декабрь.

Ранее Warner Bros. показала тизер новой "Матрицы": чтобы его увидеть нужно зайти на сайт WhatIsTheMatrix.com и выбрать красную или синюю таблетку.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.