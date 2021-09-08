Опубликованы кадры новой "Матрицы": для просмотра надо выбрать красную или синюю таблетку
Кинокомпания Warner Bros. показала первые кадры нового фильма "Матрица: Воскрешение", чтобы их увидеть нужно сделать выбор – красная или синяя таблетка. Об этом стало известно из Twitter компании.
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В твитте отмечается, что выход первого трейлера нового фильма запланирован на четверг, 9 сентября. Также есть ссылка на обновленный сайт WhatIsTheMatrix.com.
На сайте предлагается выбрать красную или синюю таблетку – как в знаменитой сцене культового фильма. В зависимости от выбранной таблетки и времени выбора пользователю показывают разные варианты тизера – короткой нарезки кадров новой Матрицы.
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The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/DigV2OPEoT #TheMatrixMovie pic.twitter.com/6O5173NoDX— Warner Bros. Pictures (@wbpictures) September 7, 2021
Согласно заявлению компании, сайт отображает более 180 000 тизеров, передает Gizmodo.
- Серия фильмов Матрица включает три фильма, первый из которых был выпущен в 1999 году.
- Выход четвертой части фильма Матрица: Воскрешение запланирован на декабрь.
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