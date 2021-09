Опубликованы кадры новой "Матрицы": для просмотра надо выбрать красную или синюю таблетку

Кинокомпания Warner Bros. показала первые кадры нового фильма "Матрица: Воскрешение", чтобы их увидеть нужно сделать выбор – красная или синяя таблетка. Об этом стало известно из Twitter компании.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В твитте отмечается, что выход первого трейлера нового фильма запланирован на четверг, 9 сентября. Также есть ссылка на обновленный сайт WhatIsTheMatrix.com.

На сайте предлагается выбрать красную или синюю таблетку – как в знаменитой сцене культового фильма. В зависимости от выбранной таблетки и времени выбора пользователю показывают разные варианты тизера – короткой нарезки кадров новой Матрицы.

Смотрите также: Атмосфера "лихих" 90-х в трейлере фильма Олега Сенцова "Носорог". Его покажут в Венеции

The choice is yours. Trailer Thursday at 6AM PT. Visit https://t.co/DigV2OPEoT #TheMatrixMovie pic.twitter.com/6O5173NoDX