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Опубликованы кадры новой "Матрицы": для просмотра надо выбрать красную или синюю таблетку

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 06:40
Опубликованы кадры новой
Тизер новой Матрицы (скриншот WhatIsTheMatrix.com)

Кинокомпания Warner Bros. показала первые кадры нового фильма "Матрица: Воскрешение", чтобы их увидеть нужно сделать выбор – красная или синяя таблетка. Об этом стало известно из Twitter компании.

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В твитте отмечается, что выход первого трейлера нового фильма запланирован на четверг, 9 сентября. Также есть ссылка на обновленный сайт WhatIsTheMatrix.com.

На сайте предлагается выбрать красную или синюю таблетку – как в знаменитой сцене культового фильма. В зависимости от выбранной таблетки и времени выбора пользователю показывают разные варианты тизера – короткой нарезки кадров новой Матрицы.

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Согласно заявлению компании, сайт отображает более 180 000 тизеров, передает Gizmodo.

  • Серия фильмов Матрица включает три фильма, первый из которых был выпущен в 1999 году.
  • Выход четвертой части фильма Матрица: Воскрешение запланирован на декабрь.

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Марк Сировой
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Матрица тизер трейлер кино Warner Bros
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