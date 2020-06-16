Клаустрофобично. В США открыли "антикоронавирусный" спортзал – видео

В фитнес-центр Inspire South Bay на одном из пляжей в Калифорнии ответственно подошли к моменту ослабления коронавирусного карантина в США и создали персональные "ячейки" для занимающихся спортом. Об этом пишет местный ресурс KTLA 5.
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В каждой из капсул, пространство которых ограничено обычной клеенкой, есть индивидуальный набор гантелей и другого оборудования.
По словам владельца спортзала Пита Сапсина, сборка контейнеров заняла три дня. С трубами и душевыми клеенками все вышло дешевле, чем с перегородками из плексигласа, говорит он.
Из-за режима социального дистанцирования зал смогут одновременно использовать девять человек - вдвое меньше обычной вместимости.
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Видео: KTLA 5