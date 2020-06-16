Клаустрофобично. В США открыли "антикоронавирусный" спортзал – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На этой неделе несколько американских штатов ослабляют карантин: любители спорта снова смогут посещать спортзалы – с определенными ограничениями

В фитнес-центр Inspire South Bay на одном из пляжей в Калифорнии ответственно подошли к моменту ослабления коронавирусного карантина в США и создали персональные "ячейки" для занимающихся спортом. Об этом пишет местный ресурс KTLA 5.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В каждой из капсул, пространство которых ограничено обычной клеенкой, есть индивидуальный набор гантелей и другого оборудования.

По словам владельца спортзала Пита Сапсина, сборка контейнеров заняла три дня. С трубами и душевыми клеенками все вышло дешевле, чем с перегородками из плексигласа, говорит он.

Из-за режима социального дистанцирования зал смогут одновременно использовать девять человек - вдвое меньше обычной вместимости.

  • На этой неделе в некоторых штатах США разрешили работу спортзалов. Сауны и бани по-прежнему под запретом.
  • Вчера, 15 июня, мэр столицы Виталий Кличко напомнил, что в Киеве работа баров, ночных клубов и развлекательных центров до сих пор запрещена.

Читайте также: Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились

Видео: KTLA 5

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, карантин, спортзал, коронавирус, тренажерный зал, социальная дистанция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Клаустрофобично. В США открыли "антикоронавирусный" спортзал – видео
Клаустрофобично. В США открыли "антикоронавирусный" спортзал – видео
"Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале – видео
"Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале – видео
Над Австралией зеленым огнем пролетел яркий болид: ABC News пишет – "астероид"
Над Австралией зеленым огнем пролетел яркий болид: ABC News пишет – "астероид"
ТЭК Газпром скрыл поставки газа на оккупированный Донбасс
Карантин в силе. Аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные авиарейсы
Транспорт Карантин в силе. Аэропорт "Киев" отменил все регулярные международные авиарейсы
Крах олигархов: как Ахметов, Коломойский и Ко уже проиграли и ничего не поняли
Мнение Крах олигархов: как Ахметов, Коломойский и Ко уже проиграли и ничего не поняли
Популярное
фото/видео
Клаустрофобично. В США открыли "антикоронавирусный" спортзал – видео
Клаустрофобично. В США открыли "антикоронавирусный" спортзал – видео
"Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале – видео
"Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале – видео 08:25
Над Австралией зеленым огнем пролетел яркий болид: ABC News пишет – "астероид"
Над Австралией зеленым огнем пролетел яркий болид: ABC News пишет – "астероид" 08:15
Суд избирает меру пресечения Стерненко: видеотрансляция
Суд избирает меру пресечения Стерненко: видеотрансляция 15.06.20, 20:10
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 