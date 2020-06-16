Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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За сутки в восьми областях показатели готовности к ослаблению карантина ухудшились.
Регионы, в которых инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12):
- Киев - 15,57 (вчера - 15,74);
- Винницкая область - 18,13 (17,68);
- Волынская область - 37,43 (34,81);
- Житомирская область - 13,75 (15,45);
- Закарпатская область - 24,01 (23,45);
- Ивано-Франковская область - 15,14 (13,45);
- Львовская область - 34,29 (30,71);
- Ровенская область - 32,88 (25,85);
- Тернопольская область - 17,15 (16,66);
- Черновицкая область - 31,51 (28,96);
- Черниговская область - 12,42 (12,62).
Количество занятых мест в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, а также количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.
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