Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина, показатели ухудшились

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За сутки в восьми областях показатели готовности к ослаблению карантина ухудшились.

Регионы, в которых инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12):

- Киев - 15,57 (вчера - 15,74);

- Винницкая область - 18,13 (17,68);

- Волынская область - 37,43 (34,81);

- Житомирская область - 13,75 (15,45);

- Закарпатская область - 24,01 (23,45);

- Ивано-Франковская область - 15,14 (13,45);

- Львовская область - 34,29 (30,71);

- Ровенская область - 32,88 (25,85);

- Тернопольская область - 17,15 (16,66);

- Черновицкая область - 31,51 (28,96);

- Черниговская область - 12,42 (12,62).

Количество занятых мест в больницах, принимающих пациентов с COVID-19, а также количество ежедневно проводимых тестов на коронавирус во всех регионах соответствует критериям Минздрава.

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом.

фиксировали В Минздраве увязали ухудшение эпидемиологической ситуации, как с нарушениями ограничений после ослабления карантина, так и с расширением тестирования . По словам главного санвврача Виктора Ляшко , вопрос одновременного ужесточения карантина по всей стране пока не рассматривается, однако контроль за соблюдением ограничений будет усилен .

а сутки 666 новых заболевших коронавирусной болезнью В Украине з выявили 666 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 .

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