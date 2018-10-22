Консульство Саудовской Аравии создало двойника Хашогги: видео

Человека, похожего на Хашогги, привезли в консульство за два часа до прихода журналиста

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Работники консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где убили оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, в день убийства создали его двойника. Об этом сообщает CNN.

По данным канала, сотрудники консульства нашли похожего мужчину, привезли его в консульство за два часа до приезда Хашогги и одели в одежду, такую же как была на убитом впоследствии журналисте.

В день убийства этот человек вышел с территории дипломатического представительства и ходил по городу, где его зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как отмечает телеканал, в двойнике Хашогги узнали сотрудника спецслужб Саудовской Аравии Мустафа аль-Мадани. На видео можно увидеть, что у настоящего Хашогги в отличие от двойника есть заметная залысина. Кроме того отличалась обувь.

Турецкие спецслужбы считают, что таким образом работники консульства хотели убедить наблюдателей, журналист действительно покинул территорию диппредставительства живым. Тем более, что после исчезновения Хашогги в консульстве утверждали, что он сделал все свои дела и вышел в город.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.