Коронавирус. 113-летняя испанка выздоровела после COVID-19: видео

В Испании 113-летняя Мария Браньяс, которая считается самой старой в стране, выздоровела от COVID-19. Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, Мария Браньяс уже двадцать лет живет в доме престарелых в северо-восточном городе Олот.

Сообщается, что когда Мария заразилась коронавирусом, ее родственники думали, что больше ее не увидят.

Но после нескольких недель в изоляции Браньяс поправилась – заболевание у нее проходило в легкой форме.

Мария Браньяс родилась в США в Сан-Франциско в 1907 году, она пережила две мировые войны, гражданскую войну в Испании и пандемию испанского гриппа в 1918-1919 годах.

На вопрос о секрете ее долгой жизни она ответила, что наслаждается хорошим здоровьем.

По состоянию на 12 мая в Испании зафиксировано 269 520 случаев COVID-19, умерли 26 920 человек, выздоровели 180 470.