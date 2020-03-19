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В Иране от коронавируса выздоровела 103-летняя женщина

В Иране от коронавируса выздоровела 103-летняя женщина - Фото
Фото: YFC/ЕРА
19.03.2020, 10:23

В иранском городе 103-летняя пациентка "за неделю" вылечилась от коронавируса, утверждает источник на Ближнем Востоке

В иранском городе Симнан заразилась коронавирусом и выздоровела 103-летняя женщина. Об этом сообщает Middle East Monitor, неприбыльная организация мониторинга прессы, которая пишет о проблемах на Ближнем Востоке.

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По словам Невода Данаи, ректора университета медицинских наук в Симнани, пациентка лечилась в больнице в течении недели, выздоровела и была выписана.

Эта женщина стала вторым подтвержденным долгожителем, которому удалось излечиться от коронавирусной болезни. Ранее в китайском Ухане выздоровел 100-летний пациент.

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Анастасия Тугай
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Иран коронавирус COVID-19 долгожитель вирус
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