В Иране от коронавируса выздоровела 103-летняя женщина

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В иранском городе Симнан заразилась коронавирусом и выздоровела 103-летняя женщина. Об этом сообщает Middle East Monitor, неприбыльная организация мониторинга прессы, которая пишет о проблемах на Ближнем Востоке.

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По словам Невода Данаи, ректора университета медицинских наук в Симнани, пациентка лечилась в больнице в течении недели, выздоровела и была выписана.

Эта женщина стала вторым подтвержденным долгожителем, которому удалось излечиться от коронавирусной болезни. Ранее в китайском Ухане выздоровел 100-летний пациент.

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