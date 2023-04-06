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Кот запрыгнул на имама во время молитвы. Тот даже не сбился – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 13:41
Видео: YouTube
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В Алжире во время ночной молитвы, которую мусульмане ежедневно проводят в течение месяца Рамадан, кот запрыгнул на плечо имама, и сидел, ожидая завершения мероприятия. СМИ опубликовали видео в YouTube.

На видео показано, как в мечети Абу Бакр аль-Сиддик животное подкрадывается к шейху Валиду Мегсасу, возглавлявшему ночную молитву в Рамадан, и запрыгивает на него.
Пробыв на имаме около 40 секунд, кот будто дождался завершения молитвы и спрыгнул с него.
При этом мужчина продолжил петь, незаметно погладив животное.
СПРАВКА. Рамадан – это месяц обязательного поста и один из пяти столбов ислама – основных предписаний шариата, формирующих основу исламской веры. В течение этого месяца, девятого по исламскому календарю, правоверные мусульмане в дневное время отказываются от еды и воды. Курение и интимные отношения также запрещены в светлое время суток. В конце дня пост заканчивается молитвой и ужином после заката. В ночное время ограничения снимаются. Пост восстанавливается на следующее утро до восхода солнца.

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Мілана Головань
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котАлжиримаммолитварамадан
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