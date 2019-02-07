Марсоход ESA назвали именем известной британской ученой: видео

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Имя биофизика Розалинд Франклин выбрали из 36 000 других имен

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Марсоход Европейского космического агентства (ESA) назвали именем британской ученой Розалинд Франклин, которая изучала строение ДНК. Об этом сообщает пресс-служба ESA.

Имя Франклин было отобрано из 36 000 других имен. За него голосовали жители 22 государств-членов ESA.

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"Это имя напоминает нам о том, что жажда исследований заложена в человеческой природе. Наука - в нашей ДНК. Ровер Розалинд перенесет этот дух на передовую космических исследований", - говорит генеральный директор ESA Ян Вернер.

Марсоход станет первым аппаратом, который сможет как свободно перемещаться по поверхности Марса, так и бурить под собой марсианскую почву и изучать глубины красной планеты.

Отмечается, что максимально аппарат сможет углубиться на 2 метра под поверхность Марса.

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Теги: космос, esa, марсоход, ровер, exomars rover
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