Медведева пытался пленить лифт, его спасали охранники - видео

С премьер-министром России Дмитрием Медведевым произошел казус на территории Щербинского лифтостроительного завода. Об этом сообщают российские СМИ.

Председатель правительства РФ зашел осмотреть одну из кабин. Внезапно двери лифта начали закрываться. Как пишут российские СМИ, охрана отреагировала молниеносно: один из сотрудников ФСО не позволил железным створкам закрыться, а второй зажал кнопку вызова. В итоге Медведев благополучно покинул "опасную" зону.

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"Сотрудник ФСО самоотверженно не дал уехать лифту с Медведевым. Хотя, уверены, ничего плохого с премьером не случилось бы, лифт отечественный - наверняка очень надежный", - написали кремлевские журналисты.

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