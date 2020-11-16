"Мы называем его героем". Британский дипломат спас тонущую студентку из Уханя: видео

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Многие китайцы говорят, что они шокированы тем, что "так много местных людей смотрели, и ни один человек сам не бросился в воду"

61-летний генеральный консул Великобритании в Чунцине (КНР) Стивен Эллисон спас местную жительницу, которая упала в реку во время фотосъемки и начала тонуть. В Китае его называют "героем" и "образцом для подражания", сообщает BBC.

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Дипломат шел вдоль реки в соседней деревне, когда увидел в воде тело женщины. На видеозаписях, снятых очевидцами, видно, как женщина плывет по течению лицом вниз, безуспешно пытаясь перевернуться. Затем мужчина на берегу снимает обувь и бросается в воду. Он переворачивает пострадавшую и цепляется за брошенный спасательный круг.

Какое-то время женщина была без сознания, но все же начала дышать. Она оказалась 24-летней студенткой из Уханя, которая, по сообщениям местных СМИ, поскользнулась на камне, когда позировала для фото. Спасенная студентка пригласила дипломата на ужин со своей семьей.

Несмотря на довольно напряженные отношения между КНР и Британией, китайские пользователи соцсетей выражают неприкрытый восторг поступком британца. Они называют его "героем", "образцом для подражания" и человеком, который "достоин восхищения".

"В Великобритании такого человека можно назвать рыцарем, а в Китае мы называем его героем", – написал один из пользователей популярного сайта Sina Weibo.

Многие китайцы говорят, что они шокированы тем, что "так много местных людей смотрели, и ни один человек сам не бросился в воду".

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Теги: Великобритания, Китай, героизм
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