Осужденный за убийство помог остановить террориста в Лондоне. Теперь его могут освободить

В день теракта Стивена Галланта выпустили из тюрьмы для участия в конференции по реабилитации заключенных

Осужденный за убийство 42-летний Стивен Галлант, который с помощью бивня нарвала оказал сопротивление и помог задержать напавшего на людей с ножом террориста в 2019 году в Лондоне, может получить условно-досрочное освобождение. Об этом сообщает BBC.

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Лорд-канцлер предоставил Галланту королевскую прерогативу милосердия, которая снижает его минимальный срок на 10 месяцев. Лорд-канцлер признал его чрезвычайно смелые действия, которые помогли спасти жизни людей, несмотря на огромный риск для его собственной жизни.

Галлант отбывал наказание в 17 лет тюрьмы за совершенное в 2005 году убийство мужчины, который, как он считал, напал на его девушку. В день теракта Галланта выпустили из тюрьмы для участия в конференции по реабилитации заключенных. На нее также пришел 28-летний Усман Хан, которого досрочно освободили в 2018 году.

На конференции Хан закричал, что имеет взрывчатку на теле, нанес удары ножом нескольким присутствующим и выбежал из дома в направлении Лондонского моста, продолжая наносить удары прохожим.

Стивен Галлант погнался за нападающим и вместе еще с двумя мужчинами помог остановить его. Для этого Галлант использовал длинный бивень нарвала, который прихватил в доме рыболовной гильдии, где проходила конференция.

В результате теракта погибли два человека, участвовавших в программе по реабилитации заключенных. Злоумышленника застрелила полиция, на его теле обнаружили муляж бомбы.

29 ноября 2019 г мужчина на Лондонском мосту напал на прохожих с ножом. Им оказался 28-летний Усман Хан. Ранее он был осужден за террористические преступления и вышел из тюрьмы в 2018 г.

Прохожие на Лондонском мосту до прибытия полиции самостоятельно обезвредили напавшего на них с ножом мужчину.

Вадим Ребрина

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