На Аляске мужчина три недели выживал в дикой местности: видео

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Его палатка сгорела, собака погибла в пожаре, еды остался самый минимум, и никого вокруг

На Аляске американские военные спасли мужчину, который после пожара в его палатке на протяжении трех недель выживал в дикой местности с небольшим запасом еды. Об этом сообщает ВВС

30-летний Тайсон Стил написал SOS на снегу после того, как пожар уничтожил его палатку.

Американец рассказал, что купил сооружение из брезента и досок у ветерана войны во Вьетнаме. Хижина находилась в отдаленной долине.

17-18 декабря он положил крупный кусок строительного картона в свою дровяную печь. Стил предполагает, что искра от картона через дымоход упала на крышу палатки, после чего она загорелась.

Мужчина рассказал, что выбежал, в чем был, на улицу, но затем вернулся, чтобы взять одеяла и винтовку. Однако он не смог спасти своего лабрадора Фила. Мужчина говорит, что решил, будто пес сбежал, но понял, что он попал в ловушку внутри палатки, когда услышал его вой.

"Я был в истерике. У меня нет слов для какой-то печали, это был просто крик... Чувствовалось, будто я вырвал свое легкое", - рассказал Стил.

После этого он несколько часов перерывал снег в поисках банок с консервами. Многие из них открылись от жары, сами консервы напоминали на вкус горелый пластик.

Первые две ночи мужчина провел в снежной пещере. Затем он изготовил простую палатку из оставшихся обрезков брезента.

В конце концов американец был спасен, когда его родственники обеспокоились длительным отсутствием контакта с ним.

Стил сказал, что вернется к своей семье в Юту: "У них есть собака, и это будет некая терапия".

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Теги: аляска, выживание
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