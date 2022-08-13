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На фестивале в Испании частично обрушилась сцена, один человек погиб, 40 ранены – видео видео

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13.08.2022, 19:34
Фото: EPA
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Один человек погиб и по меньшей мере 40 получили ранения, когда из-за сильного ветра обрушились части сцены на популярном фестивале электронной музыки Medusa в Испании. Об этом сообщает BBC.

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Фестиваль приостановлен.

Погибшему парню было около 20 лет. Трое из пострадавших получили серьезные травмы.

Очевидцы рассказали, что на фестивальную площадку внезапно обрушилась песчаная буря.

Метеорологическое агентство Испании сообщило о порывах ветра, превышающих 80 км/ч в восточном прибрежном районе страны.

В Facebook организаторы фестиваля заявили, что они "опустошены и опечалены тем, что произошло сегодня утром".

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Вадим Ребрина
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испания фестиваль Medusa
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