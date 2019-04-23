На Филиппинах - мощное землетрясение, 11 погибших: фото, видео

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Еще около 20 человек – ранены. Спасатели ищут под обломками зданий выживших

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По меньшей мере 11 человек погибли на Филиппинах в результате землетрясения  магнитудой 6,1. Эпицентр – остров Лусон, в 60 километрах к северо-западу от столицы, Манилы, сообщает CBC News.

Еще около 20 человек – ранены.

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В результате землетрясения нарушено воздушное, железнодорожное и автомобильное сообщение. Частично разрушена инфраструктура.

Спасатели используют оборудование и поисковых собак, чтобы добраться до людей, оказавшихся в ловушке из обломков зданий. Из-под разрушенного супермаркета уже вытащили четыре тела.

"Слышно, как они плачут от боли. Спасать их будет нелегко", - сказал журналистам представитель спасательной группы.

Фото: ЕРА

12 апреля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8.

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Теги: землетрясение, Филиппины
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