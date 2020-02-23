На границе Турции и Ирана произошло сильное землетрясение: видео

В результате произошедшего в Иране землетрясения в турецкой провинции Ван погибли восемь человек, в том числе трое детей. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Анадолу.
Сойлу отметил, что подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан.
По его словам, жертвы и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале.
Глава МВД отметил, что под завалами все еще находятся люди, поисково-спасательные работы продолжаются.
"По предварительным данным, жертвами землетрясения стали восемь наших граждан, в числе которых трое детей. Шесть из них погибли в селе Озпынар, еще один – в селе Гювенлик. Пять раненых доставлены в больницу", - отметил министр.
По информации МИД Турции, иранская сторона пока еще не запрашивала о международной помощи, сказал Сойлу.
Видео: Анадолу
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