На границе Турции и Ирана произошло сильное землетрясение: видео

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Погибли восемь человек, под завалами могут быть люди

В результате произошедшего в Иране землетрясения в турецкой провинции Ван погибли восемь человек, в том числе трое детей. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Анадолу.

Сойлу отметил, что подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан.

По его словам, жертвы и разрушения зарегистрированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале.

Глава МВД отметил, что под завалами все еще находятся люди, поисково-спасательные работы продолжаются.

"По предварительным данным, жертвами землетрясения стали восемь наших граждан, в числе которых трое детей. Шесть из них погибли в селе Озпынар, еще один – в селе Гювенлик. Пять раненых доставлены в больницу", - отметил министр.

По информации МИД Турции, иранская сторона пока еще не запрашивала о международной помощи, сказал Сойлу.

Видео: Анадолу

  • 24 января на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в городке Сивридже в провинции Элязыг.

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Теги: граница, Иран, землетрясение, жертвы, Турция
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