На химзаводе в Техасе прогремел второй мощный взрыв: видео

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Объявлена обязательная эвакуация в радиусе четырех миль от эпицентра пожара на предприятии, где производят бутан, бутадиен и другие вещества

На химическом заводе в Порт-Нечесе в американском штате Техас, где все еще бушует пламя, произошел новый мощный взрыв. Об этом пишут в соцсетях, выкладывая видео инцидента.

Из-за того, что электропитание завода было повреждено, нет никакой возможности, говорят власти, узнать, сколько химикатов остается в емкостях на территории, и как долго из-за этого будет длиться пожар.

По данным CNN, горят по меньшей мере три резервуара. Спасатели пытаются держать охлажденными те емкости, которые расположены рядом, "но ситуация не под контролем".

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Теги: техас, химзавод
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