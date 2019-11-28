На химзаводе в Техасе прогремел второй мощный взрыв: видео

На химическом заводе в Порт-Нечесе в американском штате Техас, где все еще бушует пламя, произошел новый мощный взрыв. Об этом пишут в соцсетях, выкладывая видео инцидента.

Из-за того, что электропитание завода было повреждено, нет никакой возможности, говорят власти, узнать, сколько химикатов остается в емкостях на территории, и как долго из-за этого будет длиться пожар.

По данным CNN, горят по меньшей мере три резервуара. Спасатели пытаются держать охлажденными те емкости, которые расположены рядом, "но ситуация не под контролем".