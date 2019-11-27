В Техасе на химзаводе произошел мощный взрыв: видео

Мощный взрыв произошел на химзаводе в Порт Нечесе в Техасе сегодня утром, передает AFP.

Для всех, кто живет в радиусе полумили от завода, объявлена эвакуация, три человека получили легкие ранения, два человека доставлены в больницу, о жертвах пока не сообщается. Местные жители рассказали, что в их домах ударной волной были выбиты стекла и двери, прогнулись потолки.

Владельцем завода является TPC Group, он находится от Хьюстона примерно в 135 км, количество сотрудников - более 200, весь персонал был эвакуирован. Предприятие производит бутан, бутадиен и другие вещества. TPC Group пытается свести к минимуму ущерб для окружающей среды.

Местные СМИ сообщают, что в церкви в Недерленде был открыт приют для тех, вынужден покинуть свои дома.

В марте в приморском китайском городе Яньчэнь на химзаводе произошел взрыв . Он

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