На побережье Флориды обрушился шторм Эта, власти остановили общественный транспорт: видео

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В штате закрыли для посещений пляжи и попросили жителей оставаться дома

Вечером 8 ноября на Флориду, США, обрушился тропический шторм Эта. Под основным ударом оказался архипелаг Флорида-Кис на юго-западе штата, пишет The Guardian.

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Во Флориде было объявлено чрезвычайное положение, шторм двигался со скоростью 22 км/час, а порывы ветра достигали 100 км/ч.

В связи со штормовым предупреждением власти штата закрыли для посещений пляжи и порты, остановили общественный транспорт и попросили жителей как можно реже появляться на улицах. 

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Теги: США, видео, шторм, Флорида
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