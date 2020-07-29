На Ямале нашли останки взрослого мамонта, жившего 10 000 лет назад - видео

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Останки животного, в том числе его мягкие ткани, отлично сохранились - во многом благодаря вечной мерзлоте

На полуострове Ямал в Западной Сибири нашли отлично сохранившиеся останки взрослого мамонта. По предварительной оценке директора Научного центра арктических исследований Дмитрия Фролова, он жил на Земле около 10 000 лет назад. Видео о том, как останки древнего животного извлекали из озера, было опубликовано на Youtube.

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Исследователям удалось обнаружить часть черепа, ребра и передние конечности мамонта с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Поиски других фрагментов его туловища пока продолжаются. 

По словам очевидцев, такие находки в Ямало-Ненецком округе не редкость - по мере того, как усиливается глобальное потепление и оттаивает вечная мерзлота, они все чаще обнаруживают останки доисторических животных, в том числе предков современных слонов.

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Теги: видео, ямал, мамонт
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