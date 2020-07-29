На Ямале нашли останки взрослого мамонта, жившего 10 000 лет назад - видео

На полуострове Ямал в Западной Сибири нашли отлично сохранившиеся останки взрослого мамонта. По предварительной оценке директора Научного центра арктических исследований Дмитрия Фролова, он жил на Земле около 10 000 лет назад. Видео о том, как останки древнего животного извлекали из озера, было опубликовано на Youtube.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Исследователям удалось обнаружить часть черепа, ребра и передние конечности мамонта с хорошо сохранившимися мягкими тканями. Поиски других фрагментов его туловища пока продолжаются.

По словам очевидцев, такие находки в Ямало-Ненецком округе не редкость - по мере того, как усиливается глобальное потепление и оттаивает вечная мерзлота, они все чаще обнаруживают останки доисторических животных, в том числе предков современных слонов.

В феврале в Амазонии нашли останки двух полутораметровых крыс - они населяли Землю около 10 млн лет назад.

Читайте также: Существует два способа воссоздать мамонта - ученые