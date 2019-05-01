На юге Румынии бушевал мощный торнадо: видео

12 человек получили ранения, когда пассажирский автобус перевернул торнадо, пронесшийся через юг Румынии. Об этом сообщает ВВС.

Водитель автобуса вынужден был остановиться на обочине, где транспортное средство настигла стихия.

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Сообщается, что на пути торнадо была деревня, он прошел ее стороной, однако в 10 зданиях вихрь сорвал крыши.

По словам метеорологов, странная погода стала результатом столкновения холодного фронта, движущегося из Болгарии, с гораздо более теплым и влажным воздухом на юге Румынии.

Скорость торнадо была оценена в 90 км/ч.

Водители с соцсетях публикуют видео стихии.

15 апреля из-за шквалистых порывов ветра, внезапных паводков и возникающих торнадо в американских штатах Техас и Луизиана погибли не менее восьми человек, трое из них дети.