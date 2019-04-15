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15.04.2019, 06:16

Ураган накрыл юг США: есть погибшие и травмированные

Ураган накрыл юг США: есть погибшие и травмированные - Фото
Фото: EPA

Обрушившаяся на юг США экстремальная непогода привела к многочисленным жертвам в нескольких штатах

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Из-за шквалистых порывов ветра, внезапных паводков и возникающих торнадо в штатах Техас и Луизиана погибли не менее восьми человек, трое из них дети. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Оставляя за собой полосу разрушений, штормовой фронт прошел дальше и развернулся в сторону больших городов восточного побережья", - отмечается в сообщении.

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Городок Франклин в Техасе был почти полностью уничтожен разбушевавшимся торнадо. В одном из археологических парков торнадо накрыл группу туристов, одна женщина скончалась позже в больнице. В городе Вест-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб.

Позже полиция нашла еще одного утонувшего человек в машине, которую затопило внезапным паводком.

В штате Алабама погиб рабочий, участвовавший в разборе поваленных ветром деревьев. В штате Миссисипи как минимум один человек погиб и многие были ранены, торнадо уничтожили десятки жилых зданий. Точное количество жертв пока неизвестно.

4 марта 2019 года не менее 23 человек погибли из-за торнадо в американском штате Алабама.

 

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Теги: США, погибшие, ураган, торнадо, юг
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