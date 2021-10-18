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На Юпитер упало что-то большое. Астрономы сняли вспышку: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 11:38
Юпитер (Фото: NASA)
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На Юпитер мог упасть метеорит, вспышка от которого на пару секунд была такой же яркой, как Солнце. Об этом сообщил доцент Киотского университета Аримацу Ко, передает NHK

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Астроном заметил вспышку на некотором расстоянии от экватора Юпитера. Это произошло в 16:24 по Киеву, в пятницу, 15 октября.

По предварительным данным, на планету упал метеорит диаметром в несколько метров. 

Доцент рассказал, что был удивлен, потому что подобное явление можно наблюдать очень редко. За все время наблюдений на поверхности Юпитера было зарегистрировано лишь восемь случаев люминесценции от падения сторонних объектов.

СПРАВКА. Юпитер – крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Газовый гигант, имеет не менее 79 спутников. Экваториальный радиус в 11,2 раза превышает радиус Земли. Объем – 1321 земных, масса – 318 земных, средняя плотность примерно равна плотности Солнца – 1,33 г/см³. Состав: водород (~90%), гелий (~10%) и различные соединения.

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Владислава Михайленко
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космос солнце юпитер метеорит
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