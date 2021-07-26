Фиолетовая шапка. NASA показало полярные сияния на Юпитере – фото

Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало в Instagram фото полярных сияний на Юпитере.

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Отмечается, что фиолетовые оттенки на фото показывают рентгеновское излучение полярных сияний Юпитера, которые обнаружила рентгеновская обсерватория NASA Chandra в 2007 году. Они наложены на изображение Юпитера, сделанное космическим телескопом Hubble.

Юпитер имеет самые мощные полярные сияния в Солнечной системе и является единственной из четырех планет-гигантов с полярным сияниями, которые сопровождаются рентгеновскими лучами, пишут ученые. Нажмите на фото, чтобы увеличить.

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Сейчас исследователям NASA и ESA (Европейское аэрокосмическое агентство) впервые удалось увидеть весь механизм полярных сияний на Юпитере в действии. По их данным, электрически заряженные атомы или ионы, ответственные за рентгеновские лучи, перемещаются по электромагнитным волнам в магнитном поле Юпитера в атмосферу планету. ⁣

24 июля сообщалось, что по контракту с NASA компания SpaceX должна будет запустить ракету к спутнику Юпитера Европе в рамках миссии Europa Clipper. Цель миссии – подробное исследование Европы и поиск условий для жизни на ее ледяной поверхности

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Марк Сировой

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