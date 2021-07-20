Необычные галактики. Телескоп Хаббл сделал первые снимки после перезапуска: фото

Восстановленный после поломки космический телескоп NASA Hubble прислал новые фотоснимки галактик. Об этом сообщает NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Научные инструменты Hubble вернулись к полноценной работе после устранения проблем с компьютером, которые приостановили наблюдения телескопа более чем на месяц.

В первые два дня после перезапуска Hubble заснял необычные галактики.

Нажмите на изображение для его увеличения

На фото слева запечатлен редко наблюдаемый пример пары взаимодействующих галактик в южном полушарии.

На фото справа – большая спиральная галактика с необычными протяженными спиральными рукавами. У большинства дисковых галактик имеется четное количество спиральных рукавов, у этой – три.

СПРАВКА. Автоматическая обсерватория "Хаббл", совместный проект NASA и ESA, находится на околоземной орбите с апреля 1990 года: туда ее вывел шаттл Discovery. Исследует космос в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном диапазонах. Разрешающая способность 11-тонного телескопа с 2,4-метровым зеркалом до 10 раз больше, чем у аналогичного телескопа на Земле. Аппарат двигается по почти круговой орбите 561×566 км с наклонением 28,471° на скорости ~7,5 км/с. Его "мозг", система NSSC-1, построена по технологиям конца 1980-х. Ее модернизировали в 2009 году.

После сбоя в системе 13 июня аппаратуру телескопа перевели в безопасный режим.

17 июля NASA подключили на Hubble резервное оборудование.

В ноябре NASA надеется запустить "долгострой" – телескоп James Webb, многократно улучшенный аналог "Хаббла".

Читайте также: Hubble сделал снимок скопления галактик, которые искривляют свет от других созвездий: фото

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.