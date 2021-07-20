Необычные галактики. Телескоп Хаббл сделал первые снимки после перезапуска: фото
Восстановленный после поломки космический телескоп NASA Hubble прислал новые фотоснимки галактик. Об этом сообщает NASA.
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Научные инструменты Hubble вернулись к полноценной работе после устранения проблем с компьютером, которые приостановили наблюдения телескопа более чем на месяц.
В первые два дня после перезапуска Hubble заснял необычные галактики.
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На фото слева запечатлен редко наблюдаемый пример пары взаимодействующих галактик в южном полушарии.
На фото справа – большая спиральная галактика с необычными протяженными спиральными рукавами. У большинства дисковых галактик имеется четное количество спиральных рукавов, у этой – три.
- После сбоя в системе 13 июня аппаратуру телескопа перевели в безопасный режим.
- 17 июля NASA подключили на Hubble резервное оборудование.
- В ноябре NASA надеется запустить "долгострой" – телескоп James Webb, многократно улучшенный аналог "Хаббла".
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