NASA предложило отправить "Трезубец" на загадочный Тритон

Американский космический аппарат Trident должен изучить потенциально обитаемый мир - самый крупный спутник Нептуна Тритон. Об этой возможной миссии говорили на 50-й Лунной и планетарной конференции в Техасе сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA, пишет NYT.

Ученые пока не знают наверняка строения поверхностного слоя на Тритоне и предполагают, что спутник вполне может содержать подземный/подледный океан с жидкой водой и примитивной жизнью.

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В NASA предлагают не тратить миллиарды долларов США, а отправить к луне Нептуна небольшой и вполне бюджетный (как для расходов на другие аналогичные межпланетные миссии) аппарат "Трезубец".

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Если проект одобрят, то зонд, чтобы не лететь только к одной цели, посетит еще юпитерианский спутник Ио и задержится у Венеры, к которой не летали уже почти два десятилетия (аппарат Cassini-Huygens).

В последний раз окрестности Нептуна люди изучали в конце 1980-х, когда мимо восьмой и последней планеты Солнечной системы пролетал "Вояджер-2" - аппарат, построенный по давно устаревшим технологиям 1970-х годов.

Из-за меняющегося расположения планет относительно друг друга миссию нужно осуществить в ближайшие годы, чтобы быть у Тритона до 2040-го. Нептун, отметим, в тридцать раз дальше от Солнца, чем Земля.

Видео: NASA Jet Propulsion Laboratory