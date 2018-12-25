Не деньги, а конфеты: Варфоломей рассказал о "взятке" Порошенко

Патриарх Варфоломей ответил на обвинения РФ во взяточничестве и рассказал, чем его порадовал президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает греческое издание Orthodoxia.info.

"Хотя РПЦ и обвиняет меня в том, что я брал деньги за автокефалию, но, на самом деле, я получил не деньги, а много конфет от Порошенко", - рассказал Варфоломей.

Реклама

15 декабря, в Софийском соборе проходил объединительный собор, во время которого была создана единая украинская православная церковь и избран ее глава - митрополит Епифаний.

Вслед за этим Варфоломей позвонил новоизбранному предстоятелю ПЦУ, поздравил его и пригласил на Фанар.

После создания единой Православной церкви в Украине, в ее состав уже успели перейти несколько приходов УПЦ МП, в том числе и винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор.