Не деньги, а конфеты: Варфоломей рассказал о "взятке" Порошенко

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Вселенский патриарх ответил на обвинения во взятке за автокефалию от президента Порошенко: брал не деньги, а конфеты Roshen

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Патриарх Варфоломей ответил на обвинения РФ во взяточничестве и рассказал, чем его порадовал президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает греческое издание Orthodoxia.info.

"Хотя РПЦ и обвиняет меня в том, что я брал деньги за автокефалию, но, на самом деле, я получил не деньги, а много конфет от Порошенко", - рассказал Варфоломей.

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15 декабря, в Софийском соборе проходил объединительный собор, во время которого была создана единая украинская православная церковь и избран ее глава - митрополит Епифаний.

Вслед за этим Варфоломей позвонил новоизбранному предстоятелю ПЦУ, поздравил его и пригласил на Фанар.

После создания единой Православной церкви в Украине, в ее состав уже успели перейти несколько приходов УПЦ МП, в том числе и винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор.

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Теги: петр порошенко, автокефалия, Roshen, патриарх Варфоломей, конфеты Roshen
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