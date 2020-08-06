Необычная классика. Тромбонист сыграл "Полет шмеля" на садовой лейке - видео

Британский тромбонист и учитель музыки исполнил "Полет шмеля" из оперы Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" на садовой лейке. Видео игры он опубликовал в Facebook.

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Чтобы сыграть интермедию, музыкант прикрепил к носику лейки для полива мундштук от тромбона. В результате получилось исполнить произведение очень близко к оригиналу.

Как написал шутливо сам Страуд в подписи к видео: "неужели до этого дошло...?!!"

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