Истребитель F-35B Королевских военно-воздушных сил Великобритании потерпел крушение в Средиземном море еще 17 ноября, а теперь издание UK Defense Journal опубликовало видео момента падения самолета.

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В день авиакатастрофы министр обороны Бен Уоллес сказал, что самолет упал вскоре после взлета.

На видео зафиксировано, что это действительно так – истребитель успел только оторваться от взлетной полосы авианосца HMS Queen Elizabeth и сразу обрушился в воду.

Как сообщалось ранее, пилот успел катапультироваться и успешно вернулся на авианосец.

На авианосце HMS Queen Elizabeth располагаются восемь истребителей F-35B Великобритании и 10 самолетов морской пехоты США. За последние полгода они совершили около 2000 взлетов и посадок на борт HMS Queen Elizabeth без каких-либо серьезных инцидентов.

F-35B – самые современные и дорогие самолеты Великобритании. Их стоимость составляет почти 100 миллионов фунтов стерлингов, они могут приземляться вертикально и сочетают в себе технологию уклонения от радара и сверхзвуковую скорость.

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Наталия Медведева

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