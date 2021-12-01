Истребитель F-35B Королевских военно-воздушных сил Великобритании потерпел крушение в Средиземном море еще 17 ноября, а теперь издание UK Defense Journal опубликовало видео момента падения самолета.
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В день авиакатастрофы министр обороны Бен Уоллес сказал, что самолет упал вскоре после взлета.
На видео зафиксировано, что это действительно так – истребитель успел только оторваться от взлетной полосы авианосца HMS Queen Elizabeth и сразу обрушился в воду.
Как сообщалось ранее, пилот успел катапультироваться и успешно вернулся на авианосец.
На авианосце HMS Queen Elizabeth располагаются восемь истребителей F-35B Великобритании и 10 самолетов морской пехоты США. За последние полгода они совершили около 2000 взлетов и посадок на борт HMS Queen Elizabeth без каких-либо серьезных инцидентов.
F-35B – самые современные и дорогие самолеты Великобритании. Их стоимость составляет почти 100 миллионов фунтов стерлингов, они могут приземляться вертикально и сочетают в себе технологию уклонения от радара и сверхзвуковую скорость.
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