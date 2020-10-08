Обесточенные дома и 40 000 эвакуированных. На Юкатан обрушился ураган Дельта – видео

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Дельта станет десятым ураганом для континентальной части США в этом сезоне

Вчера в Мексиканском заливе возник ураган Дельта – он накрыл полуостров Юкатан и двинулся в сторону американского штат Луизиана. Примерно 266 000 местных жителей остались без света, еще около 40 000 были эвакуированы из своих домов, сообщает AP.

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По словам властей, сообщений о травмах или смертельных случаях к ним пока не поступало, но ураган повалил много деревьев и заблокировал дороги. Порывы ветра достигали 175 км/час.

Предполагается, что в ближайшие дни Дельта накроет материковую часть США и станет десятым ураганом в этом сезоне – для Штатов это будет рекордом. Предыдущий рекорд – девять ураганов за сезон – был установлен в 1916 году.

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Теги: США, Мексика, ураган, видео, юкатан
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