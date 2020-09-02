Одинокий пингвин в австралийском зоопарке любит смотреть фильмы про сородичей — видео

В зоопарке австралийского города Перт живет редкий северный хохлатый пингвин Пьер — сейчас этот вид находится под угрозой вымирания. Чтобы птице не было скучно и одиноко, ей показывают шоу про других пингвинов и мультфильмы, говорится на официальном сайте зоопарка.

Pierre's a big fan of Pingu pic.twitter.com/IBqsCCZrtu — Perth Zoo (@PerthZoo) August 28, 2020

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Пьера нашли выброшенным на юго-западное побережье Австралии: у него были проблемы с оперением, из-за чего оно перестало быть водонепроницаемым.

Сейчас пингвин находится в зоопарке на реабилитации, после чего сотрудники хотят найти ему новый дом, а пока, чтобы птица не скучала в одиночестве, развлекают мультфильмами и шоу-программами.

Особенно Пьер любит смотреть документальные фильмы про своих сородичей, говорят смотрители зоопарка.

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