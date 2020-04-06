Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ученые из ЮАР выяснили: пингвины издают звуки не только на суше, а и под водой. В основном - во время охоты

Ученые из Университета Нельсона Манделы (ЮАР) впервые зафиксироввали, что пингвины умеют общаться, находясь под водой. Об этом пишет Science Alert.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Раньше о подводной вокализации пингивнов практически ничего не было известно из-за трудности съемок. Сейчас ученым удалось установить микрорегистраторы на спины нескольким пингвинам разных видов. Получилось сделать записи 203 вокализаций.

Большинство (73%) вокализаций зафиксированы в нижней фазе погружения. Более 50% из них были напрямую связаны с охотничьим поведением: сразу после ускорения, во время преследования добычи или сразу после попытки поймать добычу.

Читайте также: Коронавирус впервые выявили у тигра. Что известно о COVID-19 у животных

Заплыв королевского пингвина (видео - Acoustic Communications Team/YouTube)

Обработав записи, ученые также отметили, что субантарктические пингвины используют под водой голос, когда формируются в группы, а африканские – во время совместного плавания и приманки рыбы.

Несмотря на открытие, у ученых осталось много вопросов. Например, им пока непонятно, как пингвины могут издавать звуки на значительной глубине (королевский пингвин охотится на глубине около 200 метров). Также остается неясным, воспроизводят ли пингвины звуки в других контекстах.

Смотрите также: Ученые расшифровали язык орангутангов: список фраз

Видео - Acoustic Communications Team/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: животные, ученые, пингвины, вокализация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана
В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео
В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео
Карантин. В Гидропарке полиция закрыла "качалку": там произошел конфликт - видео
Карантин. В Гидропарке полиция закрыла "качалку": там произошел конфликт - видео
Экономика Бизнес ожидает сокращения доходов в 2020 году на 50%. Опрос Advanter Group
Очень хочется верить, что 90-е не повторятся
Мнение Очень хочется верить, что 90-е не повторятся
Пятилетний минимум. Карантин обвалил оплату коммунальных услуг в Киеве. Чем это грозит?
ТЭК Пятилетний минимум. Карантин обвалил оплату коммунальных услуг в Киеве. Чем это грозит?
Популярное
фото/видео
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана
Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана
В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео
В Днепре СБУ накрыла ботоферму: распространяли фейки о коронавирусе - видео 12:00
Карантин. В Гидропарке полиция закрыла "качалку": там произошел конфликт - видео
Карантин. В Гидропарке полиция закрыла "качалку": там произошел конфликт - видео 11:08
Пожар в Зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве и области в норме – спасатели
Пожар в Зоне отчуждения. Радиационный фон в Киеве и области в норме – спасатели 08:21
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 