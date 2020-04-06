Впервые. Ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой: видео из океана

Ученые из Университета Нельсона Манделы (ЮАР) впервые зафиксироввали, что пингвины умеют общаться, находясь под водой. Об этом пишет Science Alert.

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Раньше о подводной вокализации пингивнов практически ничего не было известно из-за трудности съемок. Сейчас ученым удалось установить микрорегистраторы на спины нескольким пингвинам разных видов. Получилось сделать записи 203 вокализаций.

Большинство (73%) вокализаций зафиксированы в нижней фазе погружения. Более 50% из них были напрямую связаны с охотничьим поведением: сразу после ускорения, во время преследования добычи или сразу после попытки поймать добычу.

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Заплыв королевского пингвина (видео - Acoustic Communications Team/YouTube)

Обработав записи, ученые также отметили, что субантарктические пингвины используют под водой голос, когда формируются в группы, а африканские – во время совместного плавания и приманки рыбы.

Несмотря на открытие, у ученых осталось много вопросов. Например, им пока непонятно, как пингвины могут издавать звуки на значительной глубине (королевский пингвин охотится на глубине около 200 метров). Также остается неясным, воспроизводят ли пингвины звуки в других контекстах.

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Видео - Acoustic Communications Team/YouTube