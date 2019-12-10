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Ученые расшифровали язык орангутангов: список фраз

Ученые расшифровали язык орангутангов: список фраз - Фото
Орангутанг (фото - FELIPE TRUEBA/EPA)
10.12.2019, 14:53

Специалисты смогли понять смысл восьми "фраз"

У диких орангутангов есть язык со сложными вокальными сигналами и жестами. К таким выводам пришла группа ученых из Университета Экзетера, передает Phys.org.

Специалисты более двух лет наблюдали за органутанами на острове Борнео, записывая на видео их общение. Они определили 11 голосовых сигналов (смесь писка и шума при выдохе) и 21 физический жест (выпячивание нижней губы или других частей тело, сотрясение предметов и т.д.).

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По словам ученых, обезьяны использовали звуки и жесты, чтобы сказать такие фразы: "дай какой-то предмет", "залазь на меня", "слазь с меня", "перелезь", "подвинься", "прекрати", "давай играть не так интенсивно", "давай продолжим играть".

На данный момент изучены еще не все видеозаписи: нерасшифрованными остаются 858 голосовых сигналов и 441 жест.

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орангутанг обезьяна ученые язык животные
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