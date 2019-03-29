Озеро в Австралии стало розовым и завоняло тухлыми яйцами: видео

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Биологи успокаивают: такой цвет водоема - вполне безопасное природное явление: водоросли производят пигмент, который накапливается и окрашивает озеро

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Искусственное соленое озеро Уэстгейт в парке Мельбурна на юге Австралии стало розовым. Об этом с середины февраля сообщают местные СМИ, а люди выкладывают в соцсетях фото зрелищного природного явления.

Ученые утверждают, что такой цвет воды - результат совпадения определенных условий (много солнца, жара и минимум осадков), что приводит к продуцированию водорослями пигмента бета-каротин. Как пишет ВВС, он накапливается и придает водоему красноватый оттенок.

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Местные власти в такие периоды не теряют времени и стараются рекламировать природную туристическую локацию. Купаться при этом не рекомендуется, чтобы не получить раздражение кожи.

По словам тех, кто побывал на берегу розового озера, купаться там не тянет: вода воняет "тухлыми яйцами".

Фото: ЕРА

Обычный вид озера (фото - visitmelbourne.com):

Подобный феномен наблюдается также в других водоемах Астралии, Испании, Канады и Сенегала.

Мельбурн на карте Австралии:

Видео: Dave Cairns Creative

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Теги: экология, Австралия, озеро, Мельбурн, розовый цвет
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