UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Папа Франциск встретился на аудиенции с Человеком-пауком: видео видео

23.06.2021, 22:29
Фото: EPA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Видео из салона посаженного в Минске самолета Ryanair: так задерживали сооснователя NEXTA
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами
Сегодня сборная Украины стартует на Евро-2020: где и когда смотреть матч с Нидерландами

Сегодня утром в Ватикане прошла аудиенция во главе с Папой Франциском. На мероприятии появился более чем необычный гость – Человек-паук, сообщает La Vanguardia.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Человек-паук терпеливо ждал, пока Папа закончит свою аудиенцию, прежде чем приветствовать его. Как пишет Reuters, он тихо сидел рядом с одетым в черное священником, которого, казалось, не смутил красочный персонаж с большими белыми глазами.

Это 27-летний Маттиа Вильярдита, основатель Supereroincorsia, ассоциации добровольцев, которые одеваются в костюмы супергероев и навещают маленьких детей в итальянских больницах, чтобы подарить им улыбку.

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил Вильярдиту званием кавалера ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".

Сообщается, что волонтер подарил Наместнику Христа маску Человека-паука.

Читайте также: Ватикан ужесточил наказание за сексуальное насилие

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
папа франциск человек-паук Маттиа Вильярдита
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 