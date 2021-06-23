Сегодня утром в Ватикане прошла аудиенция во главе с Папой Франциском. На мероприятии появился более чем необычный гость – Человек-паук, сообщает La Vanguardia.

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Человек-паук терпеливо ждал, пока Папа закончит свою аудиенцию, прежде чем приветствовать его. Как пишет Reuters, он тихо сидел рядом с одетым в черное священником, которого, казалось, не смутил красочный персонаж с большими белыми глазами.

Это 27-летний Маттиа Вильярдита, основатель Supereroincorsia, ассоциации добровольцев, которые одеваются в костюмы супергероев и навещают маленьких детей в итальянских больницах, чтобы подарить им улыбку.

Президент Италии Серджо Маттарелла наградил Вильярдиту званием кавалера ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой".

Сообщается, что волонтер подарил Наместнику Христа маску Человека-паука.

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Вадим Ребрина

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