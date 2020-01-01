Папа римский ударил прихожанку по руке, а потом извинился: видео

Папа римский Франциск в ночь на 1 января ударил прихожанку по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Позже он извинился за свой поступок.

Видео инцидента на своем канале в Youtube опубликовал Catholic News Service.

На записи видно, как женщина схватила понтифика за руку через забор, когда тот проходил рядом с людьми, и сильно потянула его к заграждению. Франциск несколько раз ударил ее по руке.

Впоследствии Папа римский извинился за свое поведение.

"Терпение - это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу прощения за вчерашний плохой пример", - сказал он.

3 июня 2019 года Папа римский Франциск попросил прощения у ромов от имени католической церкви за столетия "дискриминации, унижений и пренебрежительного отношения".

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