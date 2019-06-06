Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.06.2019, 12:44

Папа римский изменил текст самой известной молитвы в христианстве

Папа римский изменил текст самой известной молитвы в христианстве - Фото
Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

В Отче наш изменили строку

Папа римский Франциск официально одобрил изменение текста молитвы Отче наш. Об этом говорится на сайте Ucatholic.

Предлагается изменить фразу "и не введи нас в искушение" на "не дай нам поддаться искушению".

Глава Ватикана считает, что в предыдущей формулировке предполагается, что это Бог решает, вводить ли человека в искушение, что не является верным. 

Одобрено также изменение в гимне Слава в вышних Богу в переводе Римского миссала. Вместо "мир на земле людям доброй воли" - "мир на земле людям, любимым Богом".

12 апреля папа Франциск стал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их сохранить мир. 26 мая он приравнял аборты к найму киллера. 3 июня попросил прощения у ромов.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Отче наш, религия, Папа римский, франциск, молитва, Римский миссал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 