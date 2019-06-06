Папа римский изменил текст самой известной молитвы в христианстве

Папа Римский Франциск (фото - пресс-служба Святого престола) Фото: пресс-служба Святого престола

Папа римский Франциск официально одобрил изменение текста молитвы Отче наш. Об этом говорится на сайте Ucatholic.

Предлагается изменить фразу "и не введи нас в искушение" на "не дай нам поддаться искушению".

Глава Ватикана считает, что в предыдущей формулировке предполагается, что это Бог решает, вводить ли человека в искушение, что не является верным.

Одобрено также изменение в гимне Слава в вышних Богу в переводе Римского миссала. Вместо "мир на земле людям доброй воли" - "мир на земле людям, любимым Богом".

12 апреля папа Франциск стал на колени и поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвав их сохранить мир. 26 мая он приравнял аборты к найму киллера. 3 июня попросил прощения у ромов.