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Папа Римский впервые в истории приехал в Ирак. Что он планирует сделать – трансляция видео

05.03.2021, 14:17
Папа Франциск Фото: depositphotos.com
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Папа Римский Франциск сегодня прибыл в Багдад, столицу Ирака, встретится с ведущими иракским священнослужителями и отправится в Мосул – "бывшую цитадель" Исламского государства. Об этом пишет Reuters

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Сообщается, что для защиты 84-летнего понтифика Ирак выделил тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности.

Франциск также посетит багдадскую церковь, где исламистские боевики убили более 50 христиан в 2010 году. Помимо этого, он поедет в Ур, место рождения пророка Авраама, которого, как пишет Reuters, уважают христиане, мусульмане и евреи.

Там он встретится с высокопоставленным мусульманским священнослужителем Ирака, 90-летним великим аятоллой Али ас-Систани.

Встреча с Систани, который имеет большое влияние на шиитское большинство Ирака и на политику страны, будет первой встречей Папы.

Издание отмечает, что некоторые группировки шиитских боевиков выступили против визита Франциска.

Читайте также: Папа Римский в марте посетит Ирак – он проведет мессу в месте, "где родился отец религий"

Станислав Стороженко
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ирак Ватикан Папа римский франциск
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