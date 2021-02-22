Папа Римский в марте посетит Ирак – он проведет мессу в месте, "где родился отец религий"

Пятого-восьмого марта Папа Римский Франциск посетит Ирак, где проведет мессу в древнем месопотамском городе Ур, в котором, по преданию, родился "духовный отец" всех верующих авраамических религий, Авраам. Об этом пишет Reuters.

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В межрелигиозном молебне примут участие христиане, мусульмане, мандеан-сабеи, езиды и другие религиозные меньшинства, присутствующие в Ираке.

По словам архиепископа Басры Хабиба ан-Науфали, визит папы имеет символическое значение, поскольку Ирак все еще восстанавливается после войны с Исламским государством, которое разрушила множество объектов христианского наследия.

Директор Государственного совета по древностям и наследию Ура Али Кадхим Ганима говорит, что древний комплекс города был восстановлен в 1999 году после того, как предшественник Франциска, папа Иоанн Павел II, объявил о поездке в Ирак.

Однако его визит был отменен, когда переговоры с правительством тогдашнего лидера Ирака Саддама Хусейна сорвались.

СПРАВКА. Аврамистические религии — монотеистические религии, происходящие из древней традиции, восходящей к патриарху Аврааму. Согласно Книге Бытия, Бог заключил завет (союз) с Авраамом и определяется как "Бог Авраама". Авраамические религии — это, прежде всего, иудаизм, христианство и ислам.

13 января Папе римскому в Ватикане сделали прививку от COVID-19.

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Станислав Стороженко

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