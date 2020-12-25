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Рождество. Папа римский Франциск вспомнил в послании и об Украине – видео видео

25.12.2020, 15:59
Папа римский Франциск, послание на Рождество 2020 (скриншот видео Vatican News)
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Папа римский Франциск в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi вспомнил об Украине, попросив у Бога мира для Донбасса. Полный текст послания опубликован на Vatican News.

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"Пусть Сын Всевышнего поддержит усилия международного сообщества и привлеченных стран в соблюдении прекращения огня в Нагорном Карабахе, также как в восточных регионах Украины, и содействии диалогу как единственному пути к миру", – сказал понтифик.

Папа также просил Бога о мире и снижении напряжения в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в некоторых странах Африки. Попросил помочь понтифик и жителям Филиппин и Вьетнама, которые сейчас страдают от ураганов.

Франциск отметил, что сейчас, в условиях экологического кризиса и социально-экономического дисбаланса, который был заострен пандемией коронавируса, люди больше, чем когда-либо ранее, нуждаются в братском духе.

  • Католическое рождество отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Вчера папа провел рождественскую мессу в базилике Святого Петра в Ватикане. Она проходила с учетом противоэпидемических мер.

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Видео – Vatican News/Facebook

Марк Сировой
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Украина Донбасс Папа римский франциск послание рождество Urbi et Orbi

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