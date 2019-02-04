Папа римский впервые в истории прибыл в ОАЭ: видео

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Визит папы Франциска в Объединенные Арабские Эмираты продлится три дня

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Вчера, 3 февраля, папа римский Франциск прибыл с первым в истории визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает Радио Свобода, он проведет там три дня.

Цель визита – участие в конференции по межрелигиозному диалогу.

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Конференция организована под эгидой Мусульманского совета старейшин и должна помочь в борьбе с религиозным фанатизмом. Идея проведения форума принадлежит имаму египетского университета Аль-Азхара Ахмеду эль-Тайебу. Папа Франциск неоднократно встречался с ним.

Глава Римско-католической церкви встретится с представителями мусульманской и буддийской общин Объединённых Арабских Эмиратов, с наследным принцем Мухаммадом ибн Зайдом иль Нахайяном. Понтифик намерен посетить католические общины, численность которых в Эмиратах составляет около 900 тысяч человек (примерно десять процентов населения).

Во вторник, 5 февраля, Франциск отслужит мессу в Абу-Даби.

Ранее Франциск повторил, что обеспокоен конфликтом в Донбассе. На новогоднем приеме дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, он заговорил о новой "тревожной ситуации в Черном море".

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Теги: оаэ, Папа римский, франциск, визит
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