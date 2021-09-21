Российский писатель Дмитрий Глуховский сравнил ситуацию в России с описанной в детской книге о Чиполлино – "режим фруктов против народа овощей". Об этом Глуховский сказал во время выступления на церемонии вручения премии "GQ Мужчины года", где получил награду как "Автор года".

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Глуховский сказал, что премия досталась ему незаслуженно, поскольку с 2014 года место в ТОП-10 бестселлеров занимает антиутопия о диктатуре Джорджа Оруэлла "1984", а в прошлом году эта книга заняла второе место, обойдя российских авторов.

"Почему так происходит, я не знаю, но подозреваю, что народ не так глуп, как кажется некоторым другим его избранным представителям… или неизбранным", – сказал Глуховский.

Писатель сказал, что премию, которую ему вручили, он бы отдал Джанни Родари, потому что он написал книги о Чиполлино и "Джельсомино в стране лжецов".

"Чиполлино – это просто все, что сейчас разворачивается, начиная с января у нас в стране. Один в один. Очень смешно. Сейчас детям читал – уссаться. Ну, просто про нас. Все вот это – оккупационный режим фруктов против народа овощей", – сказал Глуховский.

Писатель выступал 16 сентября – накануне начала "выборов" в Госдуму РФ. Он отметил, что Россия вступает в эпоху, когда актом гражданского мужества становится просто: "Не врать и не бояться. И не улюлюкать, когда других пинают ногами, и не притворяться".

Глуховский закончил свое выступление призывом вернуть свободу политическим заключенным.

"Ну и, свободу политзаключенным! Спасибо большое," – сказал писатель.

СПРАВКА. Дмитрий Глуховский – российский писатель, журналист, сценарист и радиоведущий. Автор постапокалиптических романов "Метро 2033", "Метро 2034" и "Пост", романов-антиутопий "Метро 2035" и "Будущее", реалистического романа "Текст" и мистического романа "Сумерки", сборника "Рассказы о Родине". Глуховский против войны с Украиной и против захвата Крыма, он публично поддерживает Алексея Навального и требует его освободить.

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Наталия Медведева

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