Подозреваемый в убийстве журналистки уже в Болгарии - фото, видео

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Северина Красимирова экстрадировали из германского Франкфурта в столицу Болгарии

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В среду, 17 октября, подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании болгарской журналистки Виктории Мариновой, которая занималась расследованием хищения выделяемых из фондов Евросоюза средств, доставили из германского Франкфурта в Болгарию. Об этом сообщает местный телеканал МВР.

Самолет, в котором находился экстрадированый из ФРГ подозреваемый Северин Красимиров, приземлился в аэропорту Софии.

В связи с прибытием подозреваемого в аэропорту были усилены меры безопасности, развернуты усиленные наряды полиции, жандармерии и судебной охраны.

Возле самого Красимирова на борту самолета находилась охрана. При выходе он скрывал лицо, закрываясь руками.

Как сообщалось ранее, из Софии Красимирова доставят в город Русе, где в присутствии государственного или частного адвоката ему будет предъявлено обвинение. Суд города Русе в течение трех суток должен избрать для него меру пресечения.

Фото, видео: МВР

Северина Красимирова задержали 10 октября, его ДНК на 100% совпало с обнаруженным на вещественных доказательствах. Он признался в убийстве Мариновой, однако отрицает, что изнасиловал ее.

6 октября 2018 года в Болгарском городе Русе убили журналистку Викторию Маринову, которая занималась расследованием хищения средств из фондов ЕС. 30-летняя женщина умерла из-за "комбинированной травмы головы и удушения". Перед смертью ее изнасиловали9 октября в Болгарии задержали подозреваемого - румына украинского происхождения, но после допроса отпустили.

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Теги: убийство, болгария, Виктория Маринова, убийство журналистки, убийство журналистки в болгарии
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