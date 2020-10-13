Пожар на Килиманджаро. Горят склоны самого высокого вулкана Африки – видео

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Для спасения Килиманджаро от огня были задействовано силы спасателей и местных жителей

В Танзании уже третий день горят склоны горного массива и стратовулкана Килиманджаро. Пожар вспыхнул в воскресенье, 11 октября между туристических лагерей Мандара и Хоромбо, которые находятся на высоте 2743 и 3720 метров соответственно, сообщает Reuters.

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Помимо пожарных к тушению огня подключились и местные жители, иностранные волонтеры и добровольцы. По информации Управления национальных парков Танзании, пламя уничтожило большую часть лесного массива, но сейчас ситуацию понемногу удается взять под контроль.

Спасатели надеются, что при безветренной погоде пожар удастся локализовать и потушить к вечеру сегодняшнего дня.

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Теги: африка, пожар, видео, Килиманджаро
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